K24 – هه‌ولێر:

مه‌سرور بارزانی سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان له‌ تویتێكدا بۆ تیمی فریاگوزاری هه‌رێمی كوردستان، دوای گه‌یاندنی هاوكاری بۆ لێقه‌وماوانی بوومه‌له‌رزه‌كه‌ی باكوور و رۆژئاوای كوردستان، توركیا و سووریا، رایده‌گه‌یه‌نێت، ئێوە خزمەتتان کرد، نیازپاکی گەلی کوردستانتان نیشاندا.

ئه‌مڕۆ (یه‌كشه‌ممه‌ 19ـی شوبات / فێبرایه‌ری 2023)، مه‌سرور بارزانی سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان، تویتێكی بڵاوكرده‌وه‌، تێیدا نووسیوویه‌تی: ئەوەی ئێوە کردتان زیاتر بوو لە هەوڵی فریاگوزاری و رزگارکردن، ئێوە وەک باڵیۆزی ئێمە، خزمەتتان کرد و نیازپاکی گەلی کوردستانتان نیشاندا.

هه‌روه‌ها سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان نووسیوویه‌تی: هەرکاتێک بتوانین، بەپێی توانامان، یارمەتی لێقەوماوان دەدەین، ئەوە داب و نەریتی دێرینی کوردە.

مه‌سرور بارزانی دواجار ده‌ڵێت: "سوپاس بۆ ئێوە و بەخێربێنەوە".

What you did goes beyond search and rescue efforts; you served as our ambassadors, carrying the goodwill of the Kurdish people.



Whenever we can, and whatever our means, we help.



That’s the Kurdish story.



Thank you and welcome home -mb. pic.twitter.com/NVzLfaLxRB