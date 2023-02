سامسۆنگ وەڵامی کێشەیەکی شاشەی Galaxy S23 Ultra دەداتەوە

K24 - هەولێر

کڕیارانی S23 ئۆڵترا گلەیی هەبوونی کێشەیەک لە بەشی خوارەوەی شاشەی مۆبایلەکە دەکەن و سامسۆنگیش وەڵامیان دەداتەوە.

بەپێی چەند پۆستێک لەسەر وێبسایتی Reddit، تویتەر و Samsung Community forums بێت، کێشەیەک لەسەر شاشەی مۆبایلە گرانبەهاکەی گالاکسی دۆزراوەتەوە، پێدەچێت بەشی خوارەوەی شاشەکە کێشەیەکی هەبێت، کاتێک لە گۆشەیەکی رووناکەوە سەیربکرێت پێدەچێت پارچەیەکی بچووکی دەرهاتبێت، سامسۆنگ لە وەڵامدا دەڵێت: شاشەکە کێشەی نییە.

Can confirm that every Galaxy S23 Ultra unit in this store (all demo units and my unit) has this "defect" at the bottom right part of the *display*.



It has that weird look and I'm not even sure where it is a defect or just Samsung itself messing up. pic.twitter.com/4qqv46kRt8