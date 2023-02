پڕ داهاتترین فیلمەکانی ئەم هەفتەی سینەماکانی جیهان (بۆکس ئۆفیس)

K24 - هەولێر

فیلمە نوێیەکەی ستودیۆی مارڤڵ 359 ملیۆن دۆلاری کۆکردەوە.

داهاتی فیلمەکان تا بەرواری 21/2/2023

1. Ant-Man and the Wasp: Quantumania

داهاتی ئەم هەفتەیە لە ئەمەریکا 105 ملیۆن دۆلار

داهاتی گشتی (جیهان) 359 ملیۆن دۆلار

2. Avatar: The Way of Water

داهاتی ئەم هەفتەیە لە ئەمەریکا 6.5 ملیۆن دۆلار

داهاتی گشتی (جیهان) 2.2 ملیار دۆلار

3. Magic Mike's Last Dance

داهاتی ئەم هەفتەیە لە ئەمەریکا 5.5 ملیۆن دۆلار

داهاتی گشتی (جیهان) 38 ملیۆن دۆلار

4.Puss in Boots: The Last Wish

داهاتی ئەم هەفتەیە لە ئەمەریکا 5.3 ملیۆن دۆلار

داهاتی گشتی (جیهان) 423 ملیۆن دۆلار

5.Knock at the Cabin

داهاتی ئەم هەفتەیە لە ئەمەریکا 4 ملیۆن دۆلار

داهاتی گشتی (جیهان) 47 ملیۆن دۆلار