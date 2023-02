فرۆشی یاری Elden Ring گەیشتە 20 ملیۆن کۆپی و 1.2 ملیار دۆلاری کۆکردووەتەوە

K24 - هەولێر

گەورەترین یاری 2022 توانی فرۆشەکەی بگەیەنێتە 20 ملیۆن کۆپی.

ستودیۆی FromSoftware لە هەژماری خۆی لە تویتەر و ئینستگرام پیرۆزبایی لە کارمەندان و گەیمەرانی دەکات، بەبۆنەی ئەوەی زیاتر لە 20 ملیۆن کۆپی لە یاری ئێڵدن رینگ فرۆشراوە.

Our heartfelt thanks for your support and companionship on this journey.#ELDENRING pic.twitter.com/S8eqiNk0Uv