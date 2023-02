راستی پێشبینیکردنی بوومەلەرزەیەک لەلایەن زانا هۆڵەندییەکەوە

K24 - هەولێر:

فرانک هوگەربیتس، زانایەکی هۆڵەندی پسپۆڕی بواری بوومەلەرزەناسی رایگەیاند، پێشبینی هیچ بوومەلەرزەیەکی لە ناوچەکانی ئەفغانستان، پاکستان و هیندستان نەکردووە.

ئەو پسپۆڕە هۆڵەندیە لە تویتێکدا رەتی کردەوە پێشبینی هیچ بوومەلەرزەیەکی لە (ئەفغانستان، پاکستان، هیندستان) کردبێت.

FALSE claim from website https://t.co/sPVnaVUHcR (not mine): "Frank Hoogerbeets has made a prediction that the next earthquake will occur in Pakistan, Afghanistan, Indian and the Western part of Indian Ocean." FACT: The SSGEOS never makes these kind of predictions.

ئەو پسپۆڕەی بواری بوومەلەرزەناسی لەدوای بوومەلەرزەکەی 6ـی شوباتی ئەمساڵەوە، بەهۆی شیکارییەکانی لەبواری بوومەلەرزەناسیدا، بووەتە کەسێکی ناودار و چەندین هەژمار و پەیجی ساختەش لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بەناوی ئەوەوە دروستکراون و هەواڵی ناراست بلاودەکەنەوە.

فرانک هوگەربیتس لە نوێترین تویتیشدا ئاماژەی بەوەدا، کە چەند کەسێک بەناوی ئەوەوە وێبسایتێکی ساختە و هەژمارێکی ئینستاگرامیان دروستکردووە، گوتیشی "هەژماری ئینستاگرامەکە ئێستا 18 هەزار فۆڵۆوەری هەیە".

Sigh, the same people who created the FAKE website https://t.co/sPVnaVUHcR, also created a FAKE Instagram account frank_hoogerbeetsofficial, which has now 18k followers.



That Instagram account is NOT mine! Those pretending to be me are sick minds insisting on confusing everyone.