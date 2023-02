فیلمی ورچەکە بە داهاتێکی باش و مارڤڵ لە بارودۆخێکی خراپدا

K24 - ‌هەولێر:

فیلمی ئانت مانی نوێ نزیکەی 70% داهاتەکەی لەچاو هەفتەی یەکەمی نمایشی دابەزی، دووەم خراپترین دابەزینی داهاتە لە مێژووی فیلمەکانی مارڤڵ.

پڕ داهاتترین فیلمەکانی ئەم هەفتەیە لە سینەماکانی ئەمەریکا و جیهان بەم شێوەیەن:

1. Ant-Man and the Wasp: Quantumania

داهاتی ئەم هەفتەیە لە ئەمەریکا 32 ملیۆن دۆلار

داهاتی گشتی (جیهان) 363 ملیۆن دۆلار

2. Cocaine Bear

داهاتی ئەم هەفتەیە لە ئەمەریکا 23.1 ملیۆن دۆلار

داهاتی گشتی (جیهان) 28 ملیۆن دۆلار

3. Jesus Revolution

داهاتی ئەم هەفتەیە لە ئەمەریکا 15.5 ملیۆن دۆلار

داهاتی گشتی (جیهان) 15.5 ملیۆن دۆلار

4. Avatar: The Way of Water

داهاتی ئەم هەفتەیە لە ئەمریکا 4.7 ملیۆن دۆلار

داهاتی گشتی (جیهان) 2.267 ملیار دۆلار

5. Puss in Boots: The Last Wish

داهاتی ئەم هەفتەیە لە ئەمەریکا 4.1 ملیۆن دۆلار

داهاتی گشتی (جیهان) 442 ملیۆن دۆلار