سه‌رۆك بارزانی و لۆید ئۆستن وه‌زیری به‌رگری ئه‌مه‌ریكا له‌باره‌ی په‌یوه‌ندییه‌كانی نێوان هه‌ولێر و به‌غدا و چه‌ند پرسێكی دیكه‌ كۆبوونه‌وه‌.

له‌ تویتێكدا سه‌رۆك مه‌سعود بارزانی نووسیوویه‌تی: "خۆشحاڵبووم لە هەولێر پێشوازیم لە وەزیری بەرگری ئەمه‌ریکا کرد".

هه‌روه‌ها سه‌رۆك بارزانی له‌ تویته‌كه‌یدا له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی نووسیوویه‌تی: "پێکەوە لەگەڵ لۆید ئۆستن وەزیری بەرگری ئەمه‌ریکا باسی چەند بابەتێمکان کرد، لەوانە، پەیوەندییەکانمان لەگەڵ حکومەتی فیدراڵ و هەوڵە بەردەوامەکانی هەولێر و بەغدا بۆ گەیشتن بە رێککەوتنێک لە بەرژەوەندی هەردوولادا بێت".

