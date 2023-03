سەرۆک بارزانی: پێزانینم بۆ رۆڵ و قوربانیدانی ئافرەتانی کوردستان لە شۆڕش و خەباتی گەلی کوردستان هەیە

K24 - هەولێر:

سەرۆک بارزانی بە بۆنەی رۆژی هەشتی مارس پەیامێکی بڵاوکردەوە و تێیدا رایگەیاند، "پێزانینم بۆ ڕۆڵ و قوربانیدانی ئافرەتانی کوردستان لە شۆڕش و خەبات و ئازادیخوازیی گەلی کوردستان هەیە".

ئەمڕۆ چوارشەممە 8ی مارس / ئاداری 2023 سەرۆک مەسعود بارزانی بەبۆنەی رۆژی جیهانیی ئافره‌تان لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تویتەر پەیامێکی پیرۆزبایی بڵاوکردەوە.

دەقی تویتی سەرۆک بارزانی؛

هەشتی مارس لە هەموو ئافرەتانی کوردستان و عێراق و جیهان پیرۆز دەکەم و هیوای بەختەوەری و سەرفیرازییان بۆ دەخوازم.

پێزانینم بۆ ڕۆڵ و قوربانیدانی ئافرەتانی کوردستان لە شۆڕش و خەبات و ئازادیخوازیی گەلی کوردستان هەیە.

Happy International Women's Day to the women of Kurdistan, Iraq and the rest of the world. It is fitting to note the role of Kurdish women throughout our struggle, their hard work and sacrifices shall eternally remain in our memory.