K24 - هه‌ولێر:

مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان رایگه‌یاند، ئه‌ڵمانیا هه‌میشه‌ دۆست و هاوپه‌یمانی هه‌رێمی كوردستان بووه‌ و به‌یه‌كه‌وه‌ هاوكاربوون بۆ تێكشاندنی داعش.

ئێواره‌ی ئه‌مڕۆ چوارشه‌ممه‌ (8ـی ئادار/مارسی 2023)، مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان له‌ تویتێكدا رایگه‌یاند، "ئه‌ڵمانیا هه‌میشه‌ دۆست و هاوپه‌یمان بووه‌، به‌یكه‌وه‌، هاوكاربووین له‌ تێكشكاندنی داعش".

له‌ به‌شێكی دیكه‌ی تویته‌كه‌ی مه‌سرور بارزانیدا هاتووه‌، "ئامانجه‌كانمان وه‌ك خۆیان ده‌مێننه‌وه‌؛ كوردستانێكی سه‌قامگیر و به‌هێز، بازرگانی و وه‌به‌رهێنانی دوولایانه‌ و پشتیوانیكردنی ئێزیدییه‌كان".

Germany has always been a friend and partner. Together, we helped turn the tide against ISIS.



Our goals remain the same; a strong, stable KRI; bilateral trade and investment, and support for the Yazidis. pic.twitter.com/7wDLzmLNry