دیارترین براوەکانی خەڵاتی ئۆسکار

K24 - هەولێر:

لە مەراسیمی دابەشکردنی خەڵاتەکانی ئۆسکار، لەسەر چەند پێوەرێک باشترین فیلم و باشترین ئەکتەرەکان هەڵبژێردران و خەڵاتکران.

ئەکادیمیای هونەر و زانستی سینەما لە 95ـەمین فیستیڤاڵی ساڵانەیدا لە مانگی ئازاری 2023، فیلمی (Everything Everywhere all at once) وەک باشترین فیلم دەستنیشان کرد و لە حەوت بواردا خەڵاتی دابەشکرد.

- باشترین دەرهێنەر

دانیال کوان و دانیال شاینێرت، هەردوو دەرهێنەری فیلمی (Everything Everywhere all at once).

- باشترین ئەکتەر

برێندان فرایزەر بۆ رۆڵی لە فیلمی (The Whale).

- باشترین ئەکتەری ژن

مێشێل بۆ رۆڵی لە فیلمی (Everything Everywhere all at once).

- باشترین ئەکتەر لە رۆڵی لاوەکی

کی هوی کوان بۆ رۆڵی لە فیلمی (Everything Everywhere all at once).

- باشترین ژنە ئەکتەر لە رۆڵی لاوەکی

جەیمی لی کورتیس بۆ رۆڵی لە فیلمی (Everything Everywhere all at once).

- باشترین فیلمی نێودەڵەتی

فیلمی ئەڵمانی (All Quiet on the Western Front).

- باشترین فیلمی کارتۆنی

فیلمی (Guillermo del Toro's Pinocchio).

- باشترین فیلمی دۆکیومێنتاری

فیلمی Navalny

- باشترین سیناریۆی رەسەن

سیناریۆی فیلمی (Everything Everywhere all at once).

- باشترین سیناریۆی وەرگێڕدراو

فیلمی (women talking).