وەزارەتی دەرەوەی ئێران بۆ حکومەتی فەرەنسا: توندوتیژی دژی خۆپێشاندەران بەکارمەهێنن

ناسر کەنعانی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە تویتێکدا پێشنیازی بۆ حکومەتی فەرەنسا کردووە، مافەکانی مرۆڤ وەک ئامرازێک بە سوودی خۆیان بەکارنەهێنن.

بە گوێرەی راگەیەندراوێکی ئاژانسی هەواڵی (ئیرنا)، ناسر کەنعانی لەو تویتەدا ئاماژەی بە نائارامییەکانی ئەمدواییەی فەرەنسا کردووە و رایگەیاند، بەکارهێنانی توندوتیژی لەلایەن پۆلیسی فەرەنساوە دژبە ناڕەزایەتییەکانی هاووڵاتیانی ئەو وڵاتە جێگای قبوڵکردن نییە و نیشانەی پابەندبوونی حکومەتی فەرەنسایە بە بنەماکانی دیموکراسی و ئازادی رادەربڕین.

ناسر کەنعانی ئامۆژگاری حکومەتی فەرەنسای کرد، واز لە دوو هەڵوێستی بهێنێت و گوفتار و مامەڵەکانی یەکجۆر بێت و دوورکەوێتەوە لە توندوتیژی دژی خۆپێشاندەران.

The French police’s resort to violence against protests is indicative of 🇫🇷 government’s non-commitment to the principles of democracy & freedom of expression.

Advised to end dual behavior & instrumental use of #HumanRights. Stop resorting to violence in dealing with protesters. pic.twitter.com/Ajr6qxgrM0