پەیامی پیرۆزبایی سەرۆک بارزانی بۆ جەژنی نەورۆز

K24 - هەولێر:

سەرۆک مەسعود بارزانی لە تویتێکدا بەبۆنەی هاتنی جەژنی نەورۆز و ساڵی نوێی کوردییەوە پەیامێکی بڵاوکردەوە و تێیدا پیرۆزبایی لە هەموو کوردستانی ناوەوە و دەرەوەی وڵات کرد.

سەرۆک بارزانی لە تویتەکەیدا رایگەیاندووە، ساڵی نوێ لە خەڵکی کوردستان و هەموو ئەوانەی لە سەرانسەری جیهان یادی نەورۆز دەکەنەوە پیرۆز بێت.

سەرۆک بارزانی لە تویتەکەیدا بەبۆنەی جەژنی نەورۆز و سەری ساڵی 2723ی كوردییەوە پیرۆزبایی لە خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان و پێشمەرگە قارەمانەكان و هەموو كوردستانیانی ناوەوە و دەرەوەی وڵات کرد و هیوای ئاشتی و ئارامی بۆ هەموو لایەك خواست.

Happy New Year to the people of Kurdistan and to all who celebrate Newroz across the globe. I would like convey my heartfelt greetings to the Peshmerga forces and the families and loved ones of our martyrs. May the coming year bring more peace and joy to the world.