شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان گەیشتە بەغدا

K24 - هەولێر:

شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ درێژەدان بە گفتوگۆکانی تایبەت بە دۆسیەی نەوت لەگەڵ حکومەتی عێراق، گەیشتە بەغدا.

ئەمڕۆ سێشەممە (28ـی ئادار/مارسی 2023)، وەزارەتی دارایی و ئابووریی رایگەیاند، شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی ئاوات جەناب نووری، وەزیری دارایی و ئابووری بەمەبەستی گفتوگۆکردن لەسەر دۆسیەی نەوتی هەرێم گەیشتە بەغدا.

ئەمە لە کاتێکدایە ئەمڕۆ سێشەممە، جوتیار عادل، گوتەبێژی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە تویتێکدا رایگەیاند، بەیانی ئەمڕۆ شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ درێژەدان بە گفتوگۆکانی تایبەت بە دۆسیەی نەوت لەگەڵ حکومەتی عێراق، بەرەو بەغدا بەڕێکەوت.

ئەمڕۆ شاندی هەرێمی کوردستان بەرەو بەغدا بەرێکەوت بەمەبەستی درێژەدان بە گفتوگۆیەکان دەربارەی دۆسیەی نەوت. بشأن التباحث حول ملف النفط، وفد الاقليم يعود الى بغداد اليوم. Today, KRG delegation visit Baghdad again to continue negotiations regarding to the oil. pic.twitter.com/56NBGwp7bN