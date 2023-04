هاوپەیمانی نێودەوڵەتی: پابەندین بە هاوپەیمانیمان لەگەڵ هێزی پێشمەرگە

K24 - هەولێر:

هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش رایده‌گه‌یه‌نێت، هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پێشمەرگە بە دەستبەکاربوونی فیرقەی یەک و دوو، هەنگاوێکی گرنگیاننا و پابەندین بە هاوپەیمانیمان لەگەڵ هێزی پێشمەرگە.

دوای راگەیاندنی دوو فیرقەی نوێی وەزارتی پێشمەرگە، هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش له‌میانه‌ی تویتێكدا ئاماژه‌ به‌وه‌ ده‌كات، پێشوازی لەم هەنگاوە گرنگەی حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پێشمەرگەی هاوپەیمانمان دەکەین، بەئاراستەی چاکسازی لە وەزارەتی پێشمەرگە.

هاوپەیمانی نێودەوڵەتی ئه‌وه‌شی خسته‌ڕوو، ئەم هەنگاوە، نیشاندانی پابەندبوون و هەوڵەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی پێشمەرگە و بنیادنانی دامەزراوە ئەمنییەکان و پاراستنی هەرێمی کوردستان.

هاوپەیمانی نێودەوڵەتی جەختدەکاتەوە، پابەندن بە پێدانی راوێژ و راهێنان و هاوکارییەکانیان لەسەر پرۆسەی چاکسازی لە وەزارەتی پێشمەرگە.

ئەمڕۆ (سێشەممە 4ـی نیسان / ئێپرێلی 2023)، بە ئامادەبوونی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان و ژه‌نه‌راڵ ماتيوو ماركفارلن فه‌رمانده‌ى گشتيى هێزه‌كانى هاوپه‌يمانان له‌ عێراق و سووريا، ژمارەیەك لە وەزیران و بەرپرسانی باڵاى سەربازی و پەرلەمانتار و بەرپرسانی حكوومەتی هەرێمی كوردستان و نوێنەر و كونسوڵی وڵاتان لە هەرێمی كوردستان، ڕێوڕەسمی دەستبەكاربوونی هەردوو فیرقەی (1) و (2)ی هێزی پێشمەرگەی کوردستان راگەیەنرا كه‌ له‌ چوارچێوه‌ى پرۆسه‌ى چاكسازيى وه‌زاره‌تى پێشمه‌رگه‌دا، يه‌كخراونه‌ته‌وه‌.

