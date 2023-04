هۆزان جانێ: هیوادارم هەولێر مافی من وەربگرێتەوە

K24 - هەولێر:

هونەرمەند هۆزان جانێ، لە تویتێکدا سەبارەت بە سکاڵایەکی یاسایی کە لەدژی کەسێکی دیکە لە دادگا تۆماری کردبوو، گوتی: هیوادارم هەولێر مافی من وەربگرێتەوە.

هونەرمەند، هۆزان جانێ لە تویتێکدا رایگەیاند، "سبەی دادگایی من و ئەم دزەیە، هیوادارم یاسا و دادپەروەری بەرقەرار بن و هەولێر مافی من وەربگرێتەوە".

Bi dengê min û nave min bi hûnera min,

Yê jera Çepik didan gelo qet fedî dîkîn?



Sibê Mehkema minu ve dizekê ye, hevî dîkîm Qanün û Adalet were cih, Mafê min li min vegerînin Hewler Kurdîstan Îrak



Tomorrow, the trial of me and this thief will be held in Erbil. We are waiting… pic.twitter.com/238q1WkfDo