سەرۆکی هەرێمی کوردستان و پاپای ڤاتیکان کۆبوونەوە

K24 - هەولێر:

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و پاپ فرانسیس، پاپای ڤاتیکان کۆبوونەوە.

دوای کۆبوونەوەکەش نێچیرڤان بارزانی لە تویتێکدا سەبارەت بە کۆبوونەوەی لەگەڵ پاپای ڤاتیکان، گوتی: شەرەفمەندم کە ئەمڕۆ لەگەڵ پاپا فرانسیس کۆبوومەتەوە و خۆشحاڵم کە بە تەندروستییەکی باشەوە دەیبینم.

نێچیرڤان بارزانی نووسیویەتی، لە کۆبوونەوەکەدا جەختیان لە پارێزگاریکردن لە ئاشتی و برایەتی نێوان پێکهاتەکانی عێراق کردووەتەوە و پابەندبوونی خۆشی بە بەردەوامبوونی پتەوکردنی ئاشتی و پێکەوەژیان لە هەرێمی کوردستان و عێراق کردووەتەوە.

I’m honored to meet Pope Francis today & delighted to see His Holiness in good health. @Pontifex stressed the importance of preserving peace & fraternity among Iraq’s communities. I reiterated my commitment to continue promoting peace & coexistence in Kurdistan , Iraq & beyond. pic.twitter.com/1mnv4gzB3J