سەرۆککۆماری تورکیا ڕێزلێنانی بەخشییە سەرۆکی تیمی فریاگوزاری هەرێمی کوردستان

K24 - هەولێر:

رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا ڕێزلێنانی بەخشییە عەقیدی مافپەروەر تەحسین شرۆ ئەحمەد، سەرۆکی تیمی فریاگوزاری هەرێمی کوردستان.

رۆژی سێشەممە 25ـی نیسانی 2023، لە ئەنقەرەی پایتەختی تورکیا، لە مەراسیمێکی تایبەتدا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆککۆماری تورکیا، سوپاس و پێزانین و میدیالیای دەوڵەت و قوربانی گەورە the State Medal and Order of Supreme Sacrificeی بەخشییە تیمە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکانی گەڕان و بەهاناوەچوون. سەرۆکی تیمی فریاگوزاری کوردستان عەقیدی مافپەروەر تەحسین شرۆ ئەحمەد بە فەرمی بانگهێشتی ئەو مەراسیمە کرا و وەکو نوێنەری تیمەکانی بەهاناوەچوون و ڕزگارکردن و فریاگوزاری تەندروستی کوردستان سوپاس و میدالیای پێ بەخشرا.

ئەمە لە کاتێکدایە، لەسەر داوای حکومەتی تورکیا و بە فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە یەکەم ڕۆژی بومەلەرزەکەی تورکیا و سوریا لە 6ی شوباتی 2023، تیمی فریاگوزاری هەرێمی کوردستان کە لە تیمەکانی وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی تەندروستی و دەزگای خێرخوازی بارزانی و مانگی سووری عێراقی – لقی هەولێر پێکهاتبوون، بۆ بەهانا وەچوونی لێقەوماوان گەیشتنە تورکیا و هاوکاری جۆراوجۆریان پێشکەش کرد.