بە ڤیدیۆ.. ئاگر لە بانکی ناوەندی سوودان دەکەوێتەوە

لە باڵەخانەی بانکی ناوەندی سوودان لە خەرتوومی پایتەختی وڵاتەکە ئاگر کەوتەوە.

بە گوێرەی ڤیدیۆیەک کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوبووەتەوە، لە خەرتووم ئاگر لە باڵەخانەی بانکی ناوەندی سوودان کەوتووتەوە و تاوەکو ئێستا دەسەڵاتداران و سەرچاوە ناوخۆییەکانی وڵاتەکە هیچ زانیارییەکیان لەبارەی زیانەکان بڵاونەکردووەتەوە.

بانکی ناوەندی سوودان 17 لقی هەیە کە بەسەر ویلایەتەکانی وڵاتەکەدا دابەش بوون.

بەپێی زانیارییەکان، یەدەگی بانکەکە بەر لە شەڕی ناوخۆیی سوپا و هێزی رووبەڕووبوونەوەی خێرا، ملیارێک و 500 ملیۆن دۆلار بووە، کە 400 ملیۆن دۆلاری نەختینە و 260 ملیۆن دۆلاریش یەدەگی زێڕ بووە، 857 ملیۆن دۆلاریشی لەلایەن سندووقی نەختینەنەوە بلۆککراوە.

پۆلیسی وڵاتەکەش دەڵێت، ئەو دیمەنەی لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوکراوەتەوە کۆنە و سووتانی یەکێک لە لقەکانی بانکەکەیە.

ئەمە لە کاتێکدایە، لە چەند رۆژی رابردوودا چەند بانکێک لە سوودان شکێندراو و بەتاڵان بردراوە، لە دیارترینیان بانکی جەزیرەی سوودانی ئوردنی و چەند لقێکی بانکی خەرتووم.

