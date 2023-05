K24 - هەولێر:

وه‌زاره‌تی ده‌ره‌وه‌ی ئه‌مه‌ریكا له‌ تویتێكدا شانازی به‌ په‌یوه‌ندییه‌كانی ده‌یان ساڵه‌ی نێوان هه‌ولێر و واشنتن ده‌كات.

له‌ به‌شێكی تویته‌كه‌ی وه‌زاره‌تی ده‌ره‌وه‌ی ئه‌مه‌ریكا، به‌شی رۆژهه‌ڵاتی نزیكدا هاتووه‌: باربارا لیف یاریده‌ده‌ری وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ی ئه‌مه‌ریكا بۆ كاروباری نزیك، له‌گه‌ڵ سه‌رۆك مه‌سعود بارزانی كۆبووه‌وه‌، تێیدا پیرۆزبایی كردنه‌وه‌ی مۆزه‌خانه‌ی نه‌ته‌وه‌یی بارزانی لێكرد، كه‌ بڕیاره‌ كۆتایی ئه‌م مانگه‌ بكرێته‌وه‌.

هه‌روه‌ها له‌ تویته‌كه‌دا ئاماژه‌ به‌وه‌شكراوه‌، "شانازیی ده‌كه‌ین كه‌ حكومه‌تی ئه‌مه‌ریكا ده‌یان ساڵه‌ پشتیوانی هه‌رێمی كوردستانی عێراق و خه‌ڵكه‌كه‌ی ده‌كات".

رۆژی چوارشەممە 3ی ئایاری 2023 لە سەلاحەددین سەرۆك مەسعود بارزانی پێشوازی لە باربارا لیف یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمەریكا كرد.

لە دیدارەكەدا كە خاتوو ئەلینا رۆمەناوسكی باڵیۆزی ئەمەریكا لە عێراق و بەڕێز ئیرڤن هیكس كونسوڵی گشتیی ئەمەریكا لە هەولێر ئامادەی بوون، بیروڕا لەبارەی بارودۆخی گشتیی عێراق و ناوچەكە ئاڵوگۆڕ كرا و رۆشناییش خرایە سەر پەیوەندییەكانی نێوان حكومەتی هەرێمی كوردستان و حكومەتی عێراقی فیدڕاڵ.

Assistant Secretary Barbara Leaf was delighted to see @masoud_barzani and congratulate him on the opening of the Barzani National Museum later this month. We are proud of the USG’s decades-long support for the Iraqi Kurdistan Region and its people. pic.twitter.com/eA7R0e50Ic