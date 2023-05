پاڵاوگەیەکی نەوت لەناوچەی ئالێسی رووسیا بەهۆی هێرشێکی درۆنییەوە سووتا

K24 - هەولێر:

ئاژانسی هەواڵی فەرمی رووسیا بڵاویکردەوە، لەرێگەی درۆنەوە هێرشکراوەتەوە سەر پاڵاوگەی نەوتی ئالێسی باشووری رووسیا و بەهۆیەوە ئاگر لە پاڵاوگەکە کەوتووەتە، بەڵام هیچ زیانێکی گیانی نەبووە.

لەوبارەیەوە، سەرۆکی هەرێمی کراسۆنداری رووسیا رایگەیاند، لێکۆڵینەوە لە هێرشەکە دەستپێدەکەن و بەپێی خەمڵاندنە سەرەتاییەکانیشیان قەبارەی زیانە مادییەکان گەورەنین و دانیشتوانی ئەو ناوچەیەی هێرشی کراوەتەسەر زیانیان پێنەگەیشتووە.

هێرشەکەی پاڵاوگەی ئالێکسی دووەمین هێرشی درۆنییە بۆسەر پاڵاوگەکانی نەوتی رووسیا لەماوەی دوو رۆژی رابردوودا.

The Il’skii oil storage facility in Krasnodar Krai, Russia, is burning again.#Krasnodar #Russia https://t.co/jyY4mxWU9M pic.twitter.com/MYgFC40YrW