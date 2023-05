K24 – هەولێر:

دیمتری میڤیدیڤ جێگری سه‌رۆكی ئه‌نجوومه‌نی ئاسایشی رووسیا، گاڵته‌ به‌ ئیمانوێڵ ماكرۆن ده‌كات، كاتێك گوتبووی: "رووسیا له‌ رووی جیوسیاسییه‌وه‌ هه‌ره‌سی ههێناوه‌".

میدڤیدیڤ له‌مباره‌یه‌وه‌ نووسیوویه‌تی: "كه‌سێك كه‌ وه‌ك سه‌رۆكی فه‌ره‌نسا خۆی ناساندووه‌، ده‌ڵێت، رووسیا له‌ جه‌نگدا دۆڕاوه‌، دوای ئه‌وه‌ی وڵاته‌كه‌ی بووه‌ته‌وه‌ به‌شێك پاشكۆی وڵاتێكی دیكه‌".

جێگری سه‌رۆكی ئه‌نجوومه‌نی ئاسایشی رووسیا هه‌روه‌ها له‌ تویته‌كه‌یدا نووسیوویه‌تی: "به‌هۆی تێكه‌ڵبوونی له‌گه‌ڵ مودمینه‌كه‌ی كیێڤ، ره‌نگ بێ سه‌رۆك كۆمار زیانی زۆری به‌ركه‌وتبێ".

میدڤیدیڤ ده‌شڵێت: "ره‌نگ بێ به‌هۆی كه‌شوهه‌وای گه‌رمی پاریس زۆر پژمیبێت، یاخوود كاریگه‌ری زبڵ و خاشاك و كۆكایینی ئۆكرانی له‌سه‌ر بووبێت، كه‌ سه‌رۆكه‌ میوانه‌كه‌ له‌گه‌ڵ خۆی هێناوێتی".

باسی له‌وه‌شكرد، ئه‌وكات جیۆسیاسی ناوچه‌كه‌ هه‌ره‌سی هێنا، كاتێك هاوپه‌یمانی ناتۆ داواكارییه‌كانی رووسیای له‌باره‌ی سه‌قامگیری و ئاسایشی ناوچه‌كه‌ پشتگوێ خست. وه‌كو ئه‌وه‌ی پێمان بڵێن، لێمان گه‌ڕێن، كاتمان نییه‌. له‌ ئێستادا ته‌واوی هێزه‌كانی ناتۆ شه‌و تا به‌یانی بیر له‌ رووسیا ده‌كه‌نه‌وه‌، ئه‌گه‌ر هه‌ره‌س و دۆڕان هه‌بێت، دۆڕانی ئێستا ته‌نیا له‌ سیاسه‌ته‌كانی ناتۆیه‌.

له‌باره‌ی پاشكۆبوونی وڵاتانی ئه‌وروپا، به‌تایبه‌ت فه‌ره‌نسا میدڤیدیڤ ده‌ڵێت: "فه‌ره‌نسا، وه‌ك پیره‌ژنێك به‌رده‌وام هه‌وڵی رازیكردنی هه‌موو لا ده‌دات، كه‌ بووه‌ته‌ هۆی زیانگه‌یاندن به‌ ئابووری و هاووڵاتییانی ئه‌وروپی".

