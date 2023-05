K24 - هەولێر:

وه‌زیری ناوخۆی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان و راوێژكاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق، له‌باره‌ی ئاسایشی سنووری نێوان عێراق و ئێران كۆبوونه‌وه‌.

رێبه‌ر ئه‌حمه‌د وه‌زیری ناوخۆی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان له‌هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تویته‌ر نووسیوویه‌تی: كۆبوونه‌وه‌یه‌كی به‌رهه‌مدارمان له‌گه‌ڵ قاسم ئه‌عره‌جی راوێژكاری ئاسایشی نیشتمانی عێراق و شاندی یاوه‌ری ئه‌نجامدا".

هه‌روه‌ها وه‌زیری ناوخۆی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان له‌ تویته‌كه‌یدا ده‌شڵێت: "كۆبوونه‌وه‌كه‌ له‌باره‌ی پێداچوونه‌وه‌ و به‌ره‌وپێشبردنی ئه‌و پێوه‌رانه‌ بوو، كه‌ ئاسایشی سنووری نێوان عێراق و ئێران تووندوتۆڵتر ده‌كات، ئه‌مه‌ش بۆ پاراستنی هاوڵاتیانمان و رێگریكردن له‌ كاری نایاسایی و چه‌سپاندنی یاسایه‌".

