ئەنجوومەنی پیرانی فەرەنسا برسێتی ساڵانی 1930 ئۆکرانیای بە جینۆساید ناساند

K24 - هەولێر:

ئەنجوومەنی پیرانی فەرەنسا پێشنیازێکیان پەسەند کرد کە داوا لە حکومەتی فەرەنسا دەکات ئەو برسێتیەی دەسەڵاتدارانی سۆڤیەت لە ئۆکرانیا لە ساڵانی 1930دا دروستیان کرد و بووە هۆی گیانلەدەستدانی ملیۆنان کەس بە "جینۆساید" بناسێنێت.

بە ئامادەبوونی ڤادیم ئۆمێلچێنکۆ، باڵیۆزی ئۆکرانیا لە فەرەنسا سیناتۆرەکانی ئەنجوومەنی پیران بە 327 دەنگ بەرانبەر 16 دەنگ پێشنیازەکەیان پەسەند کرد.

بە گوێرەی هەواڵێكی ئاژانسی فرانس پرێس، تەنها کۆمەڵێک سیناتۆر کە زۆرینەیان کۆمۆنیستن دژی ئەو پێشنیازە دەنگیان دا.

ئەو پێشنیازەی ئەنجوومەنی پیران پەسەندی کرد، داوا لە حکومەتی فەرەنسا دەکات بە فەرمی برسیکردن و دیپۆرتکردنەوە و پاکتاوکردنی سیستماتیکی ملیۆنان ئۆکرانی لە ساڵانی 1932 و 1933 وەک جینۆساید بناسێنێت.

هەروەها داوا لە حکومەت دەکات "بە ئاشکرا سەرکۆنەی ئەو کۆمەڵکوژییە بکات کە دەسەڵاتدارانی سۆڤیەت لە ساڵانی 1932 و 1933 دژی دانیشتوانی گوندنشینی ئۆکرانیا ئەنجامیاندا".

ڤۆڵۆدیمێر زیلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا لەلای خۆیەوە پێشوازی لە بڕیارەکەی ئەنجوومەنی پیرانی فەرەنسا کرد و بە "بڕیارێکی مێژوویی" ناوی برد.

I welcome the historic decision of the 🇫🇷 Senate to recognize the Holodomor of 1932-1933 as genocide of 🇺🇦 people. I’m grateful to all senators who initiated and supported the resolution. This is another important step towards restoring historical justice and perpetuating the… pic.twitter.com/46FJzceRcZ