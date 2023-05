ئەلینا رۆمانۆوسکی داوای هەماهەنگی زیاتر بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان دەکات

K24 – هەولێر:

باڵیۆزی ئەمەریکا لە عێراق لە پەیامێکدا، داوای هەماهەنگی زیاتر بۆ چاکسازییەکانی پێشمەرگە و ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کورستان لە کۆتایی ئەمساڵدا دەکات.

ئەمڕۆ شەممە (20ـی ئایاری 2023)، ئەلینا رۆمانۆوسکی، باڵیۆزی ئەمەریکا لە عێراق لە پەیامێکدا کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر بڵاویکردووەتەوە، ئاماژەی بەوەکردووە، لەگەڵ سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی و قوباد تاڵەبانی، جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان قسەی کردووە و رایگەیاندووە، "ستایشی گفتوگۆی سەرکەوتوویان و ئەو پێشکەوتنەی بەدەستهاتووە لە رێگەی ئەنجوومەنی وەزیرانەوە".

هەروەها ئەلینا رۆمانۆوسکی رایگەیاندووە، "هانی هەردوولایەنمدا بۆ بەهێزکردنی هەماهەنگی لەبارەی کارە لەپێشینە هاوبەشەکان و چاکسازی پێشمەرگە و کارکردن بۆ مافەکانی مرۆڤ و ئەنجامدانی هەڵبژاردن پێش کۆتایی هاتنی ئەمساڵ.

Spoke w/ KRG PM @masrourbarzani & DPM @qubadJT & applauded their successful dialogue & progress through @Kurdistan Council of Ministers. Encouraged both to strengthen cooperation on shared priorities – Peshmerga reform, dedication to human rights & elections by the end of 2023.