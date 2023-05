K24 - هه‌ولێر:

نەتەوە یەکگرتووەکان داوا لە لایەنە سیاسییه‌كانی هەرێمی کوردستان دەکات، هەرچی زووە چارەسەر بۆ کێشەکانی بەردەم هەڵبژاردن بدۆزنەوە و هەڵبژاردن بکەن.

جینین هێنس پلاسخارت، نێرده‌ی تایبه‌تی سكرتێری گشتی نه‌ته‌وه‌یه‌كگرتووه‌كان له‌ عێراق، لە تویتێکدا رایگەیاند، شه‌ڕی سیاسی نێوخۆیی له‌ هه‌رێمی كوردستانی عێراق زۆر بێزاركه‌ره‌.

هه‌روه‌ها نووسیوویه‌تی: "جارێكی دیكه‌ داوا له‌ هه‌موو لایه‌نه‌كان ده‌كه‌ین له‌ به‌رژه‌وه‌ندی هەموو خه‌ڵك كار بكه‌ن و چاره‌سه‌ری هاوبه‌ش بۆ كێشه‌ دیاره‌كانی به‌رده‌م هه‌ڵبژاردن به‌زووترین كات بدۆزنه‌وه".

هه‌روه‌ها پلاسخارت راشیده‌گه‌یه‌نێـت، هەڵبژاردنێك كه‌ جێی باوەڕ و لە کاتی خۆیدا بێت، پێویستییەکی دیموکراتییە.

.@JeanineHennis: Ongoing political infighting in KRI is very disturbing. Once again, we call on all parties to work in the interest of all peoples and find common ground on outstanding electoral issues soonest. Timely, credible elections are a democratic essential.