K24 - هەولێر:

سلڤیۆ بێرلسکۆنی، سەرۆکوەزیرانی پێشووتری ئیتاڵیا لە تەمەنی 86 ساڵیدا بە نەخۆشی شێرپەنجەی خوێن، کۆچی دوایی کرد و سه‌رۆكی هه‌رێمی كوردستان سه‌ره‌خۆشی له‌ بنه‌ماڵه‌ و دۆستانی و خه‌ڵكی ئیتالیا ده‌كات.

نێچیرڤان بارزانی سه‌رۆكی هه‌رێمی كوردستان له‌ تویتێكدا بۆ كۆچی دوایی سلڤیۆ بێرلسكۆنی سه‌رۆكوه‌زیرانی پێشووتری ئیتالیا نووسیوویه‌تی: "بەداخێکی زۆرەوە هه‌واڵی کۆچی دوایی سیلڤیۆ بێرلۆسکۆنی سەرۆک وەزیرانی پێشووتری ئیتاڵیام پێگه‌یشت".

نێچیرڤان بارزانی هه‌روه‌ها نووسیوویه‌تی: "پرسە و سەرەخۆشی لە بنەماڵە و دۆستان و خەڵکی ئیتالیا دەکەم، و هاوبه‌شی خه‌میانم لەم كۆسته‌دا".

بە گوێرەی هەواڵێكی ئاژانسی فرانس پرێس، رۆژی هەینی 9ـی حوزەیران، بێرلسکۆنی بەمەبەستی ئەنجامدانی چەند پشکنینێکی گواستراوەتەوە بۆ یەکێک لە نەخۆشخانەکانی میلان.

سلڤیۆ بێرلسکۆنی لەنێوان ساڵانی 1994 بۆ 2011 سێ جار پۆستی سەرۆکوەزیرانی ئیتاڵیای وەرگرتووە و ماوەیەک سیناتۆر و سەرۆکی پارتی راستڕەوی 'فۆرزا ئیتاڵیا' بووە.

پارتی 'فۆرزا ئیتاڵیا' لەگەڵ پارتەکەی جۆرجیا مێلۆنی، سەرۆکوەزیرانی ئێستای ئیتاڵیا هاوپەیمانێتی هەیە و یەکێکە لەو پارتانەی بەشداری لە پێکهێنانی حکومەتدا کردووە.

بێرلسکۆنی یەکێک بوو لە سیاسییانەی زۆرترین تۆمەتی گێچەڵی سێکسی و دۆسیەی گەندەڵی رووبەڕووکرایەوە.

سلڤیۆ بێرسلکۆنی لە ساڵی 1936 لە شاری میلانی ئیتاڵیا لەدایکبووە و لە ساڵی 1986 یانەی تۆپی پێی ئەی سی میلانی کڕی و وەبەرهێنانێکی گەورەی تێدا ئەنجامدا، ئەمڕۆش بەهۆی شێرپەنجەوە کۆچی دواییکرد.

It is with great sadness that I have learned of the passing of former prime minister of Italy, Silvio Berlusconi. I extend my deepest condolences to his family, friends and the people of Italy; my thoughts and prayers are with them during this difficult time.