K24 - هەولێر:

نوێنه‌ری حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان له‌ ئه‌مه‌ریكا رایده‌گه‌یه‌نێت، وه‌زیری ناوخۆی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان و یاریده‌ده‌ری سكرتێری وه‌زاره‌تی به‌رگریی ئه‌مریكا بۆ كاروباری ئاسایشی نێوده‌وڵه‌تی، له‌باره‌ی تێكشكاندنی داعش كۆبوونه‌وه‌.

به‌یان سامی عه‌بدولره‌حمان نوێنه‌ری حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان له‌ ئه‌مه‌ریكا له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تویته‌ر نووسیوویه‌تی: "چاوپێكه‌وتنێكی به‌رهه‌مدار و دۆستانه‌ له‌ نێوان رێبه‌ر ئه‌حمه‌د وه‌زیری ناوخۆی حکومەتی هه‌ریمی كوردستان و سێلێست وۆڵه‌نده‌ر یاریده‌ده‌ری سكرتێری وه‌زاره‌تی به‌رگریی ئه‌مه‌ریكا بۆ كاروباری ئاسایشی نێوده‌وڵه‌تی به‌ڕێوه‌چوو".

نوێنه‌ری حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان هه‌روه‌ها نووسیوویه‌تی: "له‌ كۆبوونه‌وه‌كه‌دا تێكشكاندنی داعش، گرنگی ڕێكه‌وتنی لێكتێگه‌یشتنی نێوان ئه‌مه‌ریكا و هه‌رێمی كوردستان و چاكسازییه‌كانی پێشمه‌رگه‌ و هه‌روه‌ها به‌هێزكردنی دۆستایه‌تی نێوان هه‌ردوولا تاووتوی كرا".

به‌یان سامی عه‌بدولره‌حمان ده‌شڵێت: "له‌ كۆبوونه‌وكه‌دا دانا ستڕاوڵ، یاریده‌ده‌ری جێگری سكرتێری وه‌زاره‌تی ده‌ره‌وه‌ی ئه‌مریكا بۆ رۆژهه‌ڵاتی ناوه‌ڕاست ئاماده‌بوو".

Productive and friendly meeting by Minister @RayberAhmed and Celeste Wallander, @DeptofDefense Assistant Secretary for International Security Affairs. They discussed the enduring defeat of ISIS, the significance of the MOU and peshmerga reform, and how to continue to strengthen… pic.twitter.com/Xg7TYeJQor