باربارا لیف: هەرێمی کوردستان بەشێکی دانەبڕاوە لە پەیوەندییەکانمان لەگەڵ عێراق

K24 - هەولێر:

یاریدەردەری وەزیری دەرەوەی ئەمه‌ریکا بۆ کاروباری رۆژهەڵاتی نزیک رایده‌گه‌یه‌نێت، "هەرێمی کوردستان بەشێکی دانەبڕاوە لە پەیوەندییەکانمان لەگەڵ عێراق، بەگۆشەی 360 پلە."

باربارا لیف یاریدەدەری وەزیری دەرەوەی ئەمه‌ریکا بۆ كاروباری رۆژهەڵاتی نزیک، لەگەڵ رێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان کۆبووەوە و لە تویتێکدا لەبارەی ناوەرۆکی کۆبوونەوەکەیان، نووسیویەتی: "حکومەتی هەرێمی کوردستان بەشێکی دانەبڕاوە لە پەیوەندییەکانمان لەگەڵ عێراق بە گۆشەی 360 پلە. سوپاسگوزارم بۆ سەردانەکەی رێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەو دەرفەتە رەخسا بۆئەوەی راشکاوانە باس لە بابەتەکانی مافەکانی مرۆڤ و بەرەوپێشچوونە گرنگەکان لە هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە بکەین."

له‌لایه‌كی دیكه‌وه‌ ئەلینا رۆمانۆوسکی، باڵیۆزی ئەمه‌ریکا لە عێراق رایگەیاند، هاتنی دوو شاندی بازرگانی ئەمه‌ریکی بۆ هەرێمی کوردستان لە ماوەی یەک مانگدا، نیشانەی بەهێزی پەیوەندیی ئابووری نێوانمانە.

لە تویتێکدا باڵیۆزی ئەمه‌ریکا لە عێراق نووسیویەتی: "ژووری بازرگانی ئەمه‌ریکا و ئەنجوومەنی بازرگانی ئەمه‌ریکی و عێراقی لەژێر ناونیشانی خێراکردنی دابینکردنی سیسته‌می خۆراک بەشێوەیەکی سەقامگیر لە هەولێر و سلێمانی لەگەڵ خاوەنکارەکان کۆدەبنەوە و یەکتر دەبینن، لە نزیکەوە ژینگەی کاری هەرێمی کوردستان دەبینن. هاتنی دوو شاندی بازرگانی ئەمه‌ریکی لە یەک مانگدا نیشانەی بەهێزی هاوبەشی ئابووری نێوانمانە."

The KRG remains integral to our 360-degree relationship with Iraq. A/S Leaf was grateful for Interior Minister Ahmed's visit and the opportunity to have a candid exchange on human rights, & important developments in the IKR, Baghdad, and the region.