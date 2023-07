رێبەر ئەحمەد ماڵئاوایی لە کونسوڵی فەرەنسا کرد

K24 – هەولێر

وەزیری ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند، لە دڵەوە ماڵئاوایی لە ئۆليڤيێ ديكۆتينى، كونسوڵى گشتيى فه‌ره‌نسا لە هەولێر دەکات.

ئەمڕۆ چوارشەممە (5ـی تەمموزی 2023)، رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە میانەی تویتێکدا، رایگەیاند، "لە دڵەوە ماڵئاوایی لە ئۆليڤيێ ديكۆتينى، كونسوڵى گشتيى فه‌ره‌نسا لە هەولێر دەکات و هاوکات سوپاسی کرد بۆ خزمەتە دڵسۆزەکانی و بەشدارییە بەرچاوەکانی لە پتەوکردنی پەیوەندی نێوان فەرەنسا و کوردستان.

هەروەها هیوای سەرکەوتنی بۆ خواست لە کارە دیبلۆماسییەکانی داهاتووی.

