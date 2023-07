کریستیانۆ ناوی لە 18 لاپەڕەی پەرتووکی گینس تۆمار کراوە

کریستیانۆ رۆناڵدۆ خاوەنی پێنج نازناوی باڵۆن دۆر، خاوەنی ریکۆردە لە تۆمارکردنی زۆرترین ژمارەی پێوانەیی و تاکە یاریزانە لە مێژوودا 18 ریکۆردی لە پەرتووکی گینس بۆ ژمارە پێوانەییەکان تۆمار کردبێت.

18 ریکۆردەکەی کریستیانۆ لە پەرتووکی گینس کە لە یاریگاکانی تۆپی پێ تۆماری کردوون:

1- زۆرترین گۆڵی نێودەوڵەتی

2- زۆرترین گۆڵ لە چامپیۆنزلیگ

3- زۆرترین گۆڵ لە وەرزێکی چامپیۆنزلیگ (17 گۆڵ)

4- زۆرترین یاریی لەسەریەک لە چامپیۆنزلیگ گۆڵی کردووە ( 11 گۆڵ )

5- باشترین گۆڵکاری خولەکانی ئەوروپا

6- بەتەمەنترین یاریزان هاتریکی لە مۆندیال کردبێت (33 ساڵ و 130 رۆژ)

7- چوار مۆندیال لەسەریەک گۆڵی کردووە

8- باشترین گۆڵکاری جامی نەتەوەکانی ئەوروپا

9- زۆرترین لێدانی سزای لە لالیگا جێبەجێ کردووە

10- بەرزترین پلەی یاریزانی فیفا 18 بووە و 99% بووە

11- خاوەنی زۆرترین فۆلۆوەرزی تویتەرە لە نێو وەرزشوانانی جیهان

12- خاوەنی زۆرترین فۆلۆوەرزی ئینستاگرامە لە نێو وەرزشوانانی جیهان

13- خاوەنی زۆرترین فۆلۆوەرزی ئینستاگرامە لە جیهان

14- زۆرترین سەردانیکەری هەبوو لە ویکیپێدیا

15- خاوەنی زۆرترین لایکە لە فەیسبووک لە نێو وەرزشوانانی جیهان

17- خاوەنی زۆرترین یاریی نێودەوڵەتیە

18- خاوەنی زۆرترین داهاتە لە جیهاندا لە نێو وەرزشوانان

