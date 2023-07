ئەمەریکا پێشوازی لە رێککەوتنی پارتی و یەکێتی دەکات

K24 - هەولێر:

کونسوڵخانەی گشتیی ئەمەریکا لە هەولێر پێشوازی لە رێککەوتنی نێوان پارتی و یەکێتی دەکات سەبارەت بە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و پشتیوانیکردنیان لە پرۆسەی یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە.

کونسوڵخانەی گشتیی ئەمەریکا لە هەولێر لە تویتێکدا رایگەیاند، چاویان لەوەیە پارتی و یەکێتی لەپێناو بەرژەوەندی کوردستان کێشەکانیان چارەسەر بکەن.

لە تویتەکەدا هاتووە: کونسوڵخانەی گشتیی ئەمەریکا لە هەولێر پێشوازی لە رێککەوتنی پارتی و یەکێتی بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن و یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە دەکات.

U.S. Consulate General - Erbil welcomes #PUK and #KDP agreement on holding IKP elections & support for #Peshmerga unification & reform. We look forward to seeing progress as the two sides come together and negotiate the remaining issues to benefit the people of Iraqi #Kurdistan. pic.twitter.com/FhyUTq5Yvd