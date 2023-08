ئەمەریکا و هۆڵەندا پێشوازی لە دیاریکردنی کاتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دەکەن

K24 - هەولێر:

باڵیۆزی ئەمەریکا لە عێراق و کونسوڵخانەی گشتیی هۆڵەندا لە هەولێر هەریەک بەجیا رایانگەیاند، پشتیوانی لە دیاریکردنی کاتی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دەکەن.

ئەلینا رۆمانۆوسکی، باڵیۆزی ئەمەریکا لە عێراق لە تویتێکدا رایگەیاند: پێشوازی لە راگەیەندراوەکەی نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە 25 ی شووباتی ساڵی 2024 دەکەین".

گوتیشی: هەڵبژاردنێکی ئازاد و دادپەروەرانە لەکاتی گونجاودا بناغەیە بۆ دیموکراسیەکی تەندروست.

کونسوڵسی گشتیی هۆڵەندا لە هەولێر بڕیاری سەرۆکایەتی هەرێم بۆ دیاریکردنی کاتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بە بڕیارێکی گرنگ لە قەڵەم دەدات و رایگەیاند، پشتگیری تەواوی هەڵبژاردنێکی ئازاد و دادپەروەرانە و گشتگیر دەکەن بۆ ئەوەی هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان بتوانن مافی دەنگدانیان هەبێت.

دوێنێ پێنجشەممە (3ـی ئابی 2023) دڵشاد شەهاب، گوتەبێژی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە مەرسوومێکدا رۆژی (25ـی شوباتی 2024) وەک رۆژی ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دیاریکردووە و سەرجەم لایەنەکانی راسپاردووە بۆ ئەنجامدانی رێکارە پێویستەکان.

