ئەڵمانیا و ئیتاڵیا پێشوازی لە دیاریکردنی وادەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دەکەن

K24 - هەولێر:

هەریەک لە کونسوڵخانەی گشتیی ئەڵمانیا و باڵیۆزخانەی ئیتاڵیا لە بەغدا لە دوو تویتی جیادا پێشوازییان لە دیاریکردنی وادەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کرد.

باڵیۆزخانەی ئیتاڵیا لە بەغدا لە تویتێکدا رایگەیاند، پێشوازی لە بڕیاری سەرۆکایەتی هەرێم دەکەن بۆ دیاریکردنی کاتی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان دەکەن کە 25ـی شوباتی 2024ـەیان دەستنیشان کردووە.

باڵیۆزخانەی ئیتاڵیا لە بەغدا داوای هەڵبژاردنێکی ئازاد و دادپەروانە دەکات و راشیگەیاند، مافی دەنگدان کۆڵەکەی دیموکراسییە و دەرفەتێکی بەنرخە بۆ هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان تا دەنگی خۆیان بگیەنن.

We welcome @IKRPresident Nechirvan Barzani’s announcement of Parliamentary elections in the #KRI on 25 Feb. 2024, calls for their free, fair and swift execution. The right to vote is the backbone of democracy & and invaluable occasion for the Kurdish people to express their voice pic.twitter.com/3ObnEK1yNs