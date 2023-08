K24 - هەولێر:

سه‌رۆكوه‌زیران مه‌سرور بارزانی به‌بۆنه‌ی خەڵاتکردنی قوتابییە یەکەمەکانی کوردستان، تویتێكی بڵاوكرده‌وه‌.

له‌ تویته‌كه‌یدا سه‌رۆكوه‌زیران مه‌سرور بارزانی ده‌ڵێت: "پێگەیاندنی مرۆڤ و تواناكانی، بنەما و بناغەی هەموو ئاوەدانی و پێشكەوتنەكانی دیكەیە".

ئه‌مڕۆ (چوارشه‌ممه‌ 16ـی ئابی 2023)، مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە رێورەسمی خەڵاتکردنی قوتابییە یەکەمەکانی کوردستان، پیرۆزبایی لە قوتابییەکان کرد و هیوایخواست لە هەموو قۆناغەکانی داهاتووی ژیان، بەختەوەر و سەرکەوتوو بن.

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لەمیانی رێورەسمی خەڵاتکردنی قوتابییە یەکەمەکانی کوردستان، گوتارێکی پێشکەشکرد و تێیدا رایگەیاند: "دەستخۆشی و پیرۆزباییتان لێدەکەم کە سەرکەوتووانە ئەم قۆناغەی خوێندنتان تەواو کرد".

مەسرور بارزانی وێڕای سوپاسکردنی مامۆستایان و دەربڕینی پێزانین بۆیان، گوتی: "مامۆستایان داینەمۆی ئەو گۆڕانکاریانە دەبن، کە ئێمە بەنیازین لە کەرتی پەروەردەدا جێبەجێیان بکەین".

We will continue to transform Kurdistan into a Knowledge Nation, where merit and hard work foster progress. pic.twitter.com/SuOgMJqz1o