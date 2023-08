ئێرڤن هیکس: توانیومانە پەیوەندییەکانی ئەمەریکا و هەرێمی کوردستان فراوانتر بکەین

K24 - هەولێر:

کونسوڵی گشتیی پێشووی ئەمەریکا لە هەرێمی کوردستان ماڵئاوایی لە خەڵکی هەرێمی کوردستان کرد و دەڵێت، توانیویانە لە ماوەی یەک ساڵی رابردوودا پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ئەمەریکا قووڵتر و فراوانتر بکەین. ئاماژە بەوەش دەدات، "پێویستە ماڵی یەکگرتوو هەمیشە لە گەشەکردندا بێت".

ئێرڤن هیکس، کونسوڵی گشتیی پێشووی ئەمەریکا لە هەرێمی کوردستان لە پەیامێکی ڤیدیۆییدا کە هەژماری فەرمی کونسوڵخانەی گشتیی ئەمەریکا لە هەولێر، بەیانی ئەمڕۆ پێنجشەممە 17ـی ئابی 2023، لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" (تویتەری پێشوو) بڵاویکردووەتەوە، ماڵئاوایی لە خەڵکی هەرێمی کوردستان کرد.

ئێرڤن هیکس لە سەرەتای پەیامەکەیدا ئاماژەی بە قسەیەکی شانۆنووسی بەناوبانگ "وێلیام شکسپیر" کردووە کە دەڵێت، "ماڵئاوایی خەمێکی شیرینە" و بە هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان رادەگەیەنێت، "ناڵێم ماڵئاوا بەڵکو دەڵێم بەنیازی دیدار".

دەشڵێت: "هەمیشە رێز لەو هاوڕێیەتی و باوەشە گەرمە دەگرم کە بە منتان بەخشی بە درێژایی ئەو ساڵەی وەکو کونسوڵی گشتیی لێرە (هەرێمی کوردستان) بووم".

CG Hicks’s farewell message to the people of the Iraqi #Kurdistan Region! pic.twitter.com/QdplYYjmjs