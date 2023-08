K24 - هەولێر:

ڤۆڵۆدیمێر زێلینسكی سه‌رۆكی ئۆكرانیا گه‌یشته‌ سوید و بڕیاره‌ له‌گه‌ڵ ئۆلێڤ كریسته‌رسۆن سه‌رۆكوه‌زیران ئه‌و وڵاته‌ كۆببێته‌وه‌.

زێلینسكی له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تویته‌ر رایگه‌یاندووه‌، به‌ سه‌ردانێك گه‌یشتووه‌ته‌ سوید و بڕیاره‌ له‌گه‌ڵ سه‌رۆكوه‌زیران، ماڵباتی پادشا و لایه‌نه‌ سیاسییه‌كانی سوید كۆببێته‌وه‌.

سه‌رۆكی ئۆكرانیا له‌ درێژه‌ی تویته‌كه‌یدا ده‌ڵێت: "به‌ یاوه‌ری ئۆلینا زێلینسكی هاوژینم ئه‌مڕۆ گه‌یشتمه‌ سوید و له‌گه‌ڵ به‌رپرسانی ئه‌و وڵاته‌ تاووتوێی هه‌ماهه‌نگییه‌ هاوبه‌شه‌كان له‌ بواری به‌رگری و چوونه‌ پاڵ یه‌كێتی ئه‌وروپا ده‌كه‌ین".

له‌ 24ـی شوباتی 2022، به‌ فه‌رمانی ڤلادیمێر پوتنی سه‌رۆكی رووسیا هێرشكرایه‌سه‌ر خاكی ئۆكرانیا و به‌هۆیه‌وه‌ هه‌زاران كه‌س له‌ سه‌ربازان و هاووڵاتیان كوژراون و ملیۆنه‌ها ئۆكرانیش ئاواره‌ی وڵاتانی ئه‌وروپی بوون، تا ئێستاش ئه‌و جه‌نگه‌ به‌رده‌وامه‌.

سوید وه‌ك یه‌كێك له‌ وڵاتانی كیشوه‌ری ئه‌وروپا چووه‌ پاڵ به‌ره‌ی رۆژئاوا و ئه‌مه‌ریكا بۆ پاڵپشتی ئۆكرانیا و بۆ پاراستنی سه‌قامگیری خۆشی، داوایكردووه‌ ببێته‌ ئه‌ندامی هاوپه‌یمانی ناتۆ.

Olena and I arrived in Sweden.



There will be talks with @SwedishPM, the Royal Family, @Andreasostgote and @Sverigesriksdag parties.



Partnership, defense cooperation, EU integration, and common Euro-Atlantic security.@ZelenskaUA and I thank all Swedes who support Ukraine 🇺🇦🇸🇪