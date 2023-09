شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا چی کرد؟

K24 – هەولێر:

رۆژی پێنجشەممە (14ـی ئەیلوولی 2023)، شاندێکی باڵای حکومەتی هەرێمی کورستان بە سەرۆکایەتی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی و بە یاوەری قوباد تاڵەبانی و شاندێکی یاوەری سەردانی بەغدایان کرد و 14 کۆبوونەوەی جیایان لەگەڵ سێ سەرۆکایەتییەکەی عێراق و لایەنە سیاسییە عێراقییەکان و فراکسیۆنە کوردستانییەکان ئەنجامدا.

لەگەڵ گەیشتنی بۆ بەغدا، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس (تویتەری پێشوو) پەیامێکی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، "ئەمڕۆ لە بەغدام بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ جەنابی سەرۆکوەزیران و سەرکردەکانی دیکەی عێراق بۆ داکۆکیکردن لە مافە دەستوورییەکانی خەڵکی کوردستان و چارەسەرکردنی کێشەکان".

لە یەکەم وێستگەی سەردانەکەشیاندا بۆ بەغدا، شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆبوونەوە و جەختیان لهسەر‌ دۆزینەوەی چاره‌سه‌ری گونجاو بۆ كێشه‌ یاسایی و داراییه‌كانی نێوان هەولێر بەغدا کردەوە به‌پێی ده‌ستوور و رێککەوتنەکان.

بەگوێرەی راگەیەندراوی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە دیدارەکەدا، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی بۆ سەرۆکوەزیرانی عێراق دووپاتیکردووەتەوە، "نابێت شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان و مووچەی فەرمانبەران تێکەڵی ململانێ سیاسییەکان بکرێن و پێویستە بە زووترین کات ئەو کێشەیە چارەسەر بکرێت و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان چیدیکە بۆ وەرگرتنی مافەکانیان لە چاوەڕوانیدا نەبن."

دواتریش شاندەکە لەگەڵ لەتیف رەشید، سەرۆککۆماری عێراق کۆبوونەوە و لەبارەی کێشەکانی کەرکووک، شنگال و مووچە و بودجەی هەرێمی کوردستان، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی داوای کرد، "سەرۆککۆمار کرد وەکو پارێزەری دەستوور دەسەڵاتەکانی خۆی بەکار بهێنێت".

هەروەها لە وێستگەیەکی دیکەی سەردانی شاندی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا، لەگەڵ محەممەد حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کۆبوونەوە و بە وردی باسیان لە ژمارە و داتاکان کرد سەبارەت بە مافەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان.

لەو دیدارەشدا، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی بە سەرۆکی پەرلەمانی عێراقی راگەیاند، "مووچەخۆران لە ناوچەکانی دیکەی عێراق، مووچەی تەواویان وەرگرتووە، لەکاتێکدا خەڵکی هەرێمی کوردستان لە سەختیدا دەژین، ئاماژەی بە پێویستی پاڵپشتی سەرۆکی پەرلەمانی عێراقدا بۆ چارەسەری کێشەکان، کە چارەسەرێکی ریشەیی دەوێت و نابێت خەڵکی ئێمە چیدیکە لە دڵەڕاوکێدا بن".

هاوکات شاندی باڵای حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ سەرکردەی زۆربەی لایەنە سیاسییە دیارەکانی عێراق کۆبوونەوە، کە بەشێکن لە هاوپەیمانی ئیدارەی دەوڵەت و لایەنە سەرەکییەکانی پێکهێنەری حکومەت و خاوەنی نوێنەرایەتین لە پەرلەمانی عێراق، کە بە گوێرەی راگەیەندراوی کۆبوونەوەکان جەخت لەسەر بەدەستهێنانی پاڵپشتی سیاسیی کراوەتەوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان.

I urge Iraqi leaders and factions to support the rights of the people of the Kurdistan Region and decouple our rights from political issues. pic.twitter.com/hzxunUVwLE