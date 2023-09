فیلمی "WHERE IS THE LAND" لە هەولێر نمایشکرا

K24- هەولێر: لە وەرزی پاییزەدا سەنتەری ئاڵا بۆ پەرەپێدانی هونەر و رۆشنبیری بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر، فیلمی "WHERE IS THE LAND"ـیان نمایش کرد. هوشیار زێڕۆ دەرهێنەری فیلمە بۆ کوردستان24ـی راگەیاند: ناوەڕۆکی ئەم فیلمه باس لە کێشەیەکی کۆمەڵایەتیی و گرفتە سیاسییەکان نێوان رۆژهەڵات و باشووری کوردستان دەکات، کە بوونەتە قوربانی بستێک لە سنوور، هەروەها گێڕانەوەی نەریتێکی کۆمەڵایەتی کە دەبێتە هۆی تێکچوونی شیرازەی خێزانێک و تووشبوون بە ئازار و مەینەتیەکانی ژیان و گرفتی کۆڵبەران لەسەر سنوور. گوتیشی: ئەم فیلمە بەشداری لە پانزه فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی کردووە و "حوسێن حەسەن"ـی پاڵەوانی فیلمەکە دووجار خەڵاتی باشترین ئەکتەری بەو فیلمە پێبەخشراوە، جگە لە هەڵبژاردنی وەک باشترین فیلم لە میانی بەشداربوون لە فێستیڤاڵە جیهانیەکاندا. فیلمەکە لە نووسینی بیلال شاکر و دەرهێنانی "هوشیار زێڕۆ"ـیە و بەرهەمی سینەمای هەولێرە.