رووخانی کڵێسایەک دەیان قوربانی لێدەکەوێتەوە

بەگوتەی دەسەڵاتدارانی ناوخۆیی مەکسیک، بنمیچی کڵێسایەک لە کاتی نوێژکردندا لە شاری سیوداد مادیرۆ لە ویلایەتی تاماو لیپاس رووخا، بەو هۆیەوە نۆ کەس گیانیان لەدەستدا و دەیان کەسیش برینداربوون.

گوتەبێژی ئاسایشی حکومەتی ویلایەتەکە لە راگەیەنداراوێکدا رایگەیاند، بەهۆی رووخانی بنمیچی (سەقف)ـی کڵێسای سانتا کروز لە شاری سیوداد مادیرۆ، نۆ کەس گیانیان لەدەستداوە و 40 کەسی دیکەش برینداربوون"، ئاماژەی بەوەشکرد، ئەوە ژمارەی کۆتایی نییە، ئەمە لەکاتێکدایە کە گەڕان بەدوای قوربانیان بەردەوامە.

کارمەندێکی خاچی سوور بە کەناڵی "میلینۆ"ـی راگەیاند، تیمەکانی فریاکەوتن کارەکانیان تەواو کردووە و چاوەڕێی گەیشتنی کەلوپەل و گروپە تایبەتەکان دەکەن بۆ ئەنجامدانی لێکۆڵینەوەی کۆتایی.

ئاژانسی فرانس پرێس ئاماژەی بەوەکردووە، بە نزیکەیی 80 کەس لەو کڵێساکەدا بوونە کاتێک بنمیچەکە رووخاوە.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، لانیکەم 20 کەس لە ژێر کڵێساییەکە گیریان خواردووە، کاربەدەستان رایانگەیاندووە، رووداوەکە لەوانەیە بەهۆی کێشەیەکی پێکهاتەییەوە بێت.

لە گرتەیەکی ڤیدیۆییدا کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بڵاوکراوەتەوە، جۆزێ ئارماندۆ ئەلڤارێز، قەشەی کڵێسای تامپیکۆ کە سەر بە کڵێساکەیە، دەڵێت: "ئێمە لە ساتەوەختێکی زۆر سەختدا دەژین. کڵێسایەکە لە کاتی نوێژکردندا رووخاوە".

گوتیشی: "لە ئێستادا کار بۆ دەرهێنانی ئەو کەسانە دەکرێت کە هێشتا لەژێر داروپەردووی کڵیسایەکەدان، بەبێ ئەوەی دیاری بکات ژمارەیان چەندە.

شاری سیوداد مادێرۆ ژمارەی دانیشتوانەکەی بە 200 هەزار کەس مەزەندە دەکرێت و شارێکە لە کەناری باکووری رۆژهەڵاتی مەکسیکە.

