K24 – برۆكسل:

په‌یامنێری كوردستان24 له‌ برۆكسل رایگه‌یاند، رووداوێكی ته‌قه‌كردن له‌ برۆكسلی پایته‌ختی به‌لژیكا روویدا.

به‌ گوێره‌ی زانیارییه‌كانی بارزان حه‌سه‌ن په‌یامنێری كوردستان24 له‌ برۆكسل، له‌ رووداوی ته‌قه‌كردنه‌كه‌ی‌ برۆكسل، دوو كه‌س كوژران كه‌ خه‌ڵكی سویدن و سێ كه‌سی دیكه‌ش برینداربوون.

به‌پێی ئه‌و زانیارییانه‌ی كه‌ ده‌ست په‌یامنێری كوردستان24 كه‌وتوون، ته‌قه‌كه‌ره‌كه‌ هێله‌گێكی ره‌نگی پرته‌قاڵی پۆشیووه‌ و ماتۆرسكیلێكی پێبووه‌، ته‌قه‌ی كردووه‌ و دواتر رایكردووه‌.

تا ئێستا هۆكار و لایه‌نی ته‌قه‌كه‌ر دیارنییه‌، لێكۆڵینه‌وه‌كان له‌مباره‌یه‌وه‌ ده‌ستیپێكردووه‌.

Attack in Brussels with AK-47. Dead and injured. pic.twitter.com/SleVJrm2qm