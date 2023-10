K24 – هەولێر:

سه‌رۆكوه‌زیران مه‌سرور بارزانی رایده‌گه‌یه‌نێت، کوردستانێکی بەهێزتر پێویستی بە گەشەپێدانی زیاتری ئابوورییە.

له‌هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی (ئێكس) تویته‌ری پێشوو، سه‌رۆكوه‌زیران مه‌سرور بارزانی نووسیوویه‌تی: دەزانین کە کوردستانێکی بەهێزتر پێویستی بە گەشەپێدانی زیاتری ئابوورییە، بە تایبەت:

- سیستەمێکی بانکیی هاوچەرخ

- پیشەسازیی نوێ

- کەمکردنەوەی رۆتین

هه‌روه‌ها سه‌رۆكوه‌زیران نووسیوویه‌تی: ئەمڕۆ، ئەو رێگایانەمان تاووتوێکرد، کە بەو ئامانجانەمان دەگەیەنن.

ئەمڕۆ سێشەممە 10/17 بە سەرپەرشتی مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئامادەبوونی قوباد تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکومەت، ئەنجوومەنی باڵای وەبەرهێنان کۆبووەوە.

لە کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆ لەبارەی پەرەپێدانی زیاتری وەبەرهێنان و پێشخستن و ڕاکێشانی پرۆژەکانی وەبەرهێنان و نەهێشتنی بەربەست و ئاستەنگەکانی بەردەم پرۆسەی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان کرا.

سەرۆکی حکومەت دووپاتیکردەوە کە هەموو هەوڵێک دەدەین تاکوو هەموو بەربەستە یاسایی و بیرۆکراسییەکان لە بەردەم پرۆسەی وەبەرهێنان هەڵگرین. لەم ڕووەوە کاری زۆر کراون، بەڵام کاری زۆرتریش دەکەین بۆ ئەوەی ئاسانکاریی زیاتر بۆ وەبەرهێنەران بکرێت.

سەرۆکی حکومەت ئاماژەی بەوە دا کە وەبەرهێنان، پێویستی بە سیستەمێکی بانکی کارا و باوەڕپێکراو هەیە، بۆیە دەستمان بە ئەنجامدانی پرۆسەیەکی چاکسازی لە بواری سیسته‌می بانکی و بەدیجیتاڵکردنی خزمەتگوزارییە بانکییەکان کردووە بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان لە بازاڕێکی پشتبەستوو بە پارەی کاش، بەرەو بازاڕێکی خاوەن سیستەمێکی بانکیی باوەڕپێکراو بگۆڕدرێت و سەرەنجام ئابووری هەرێم زیاتر ببووژێتەوە.

لە کۆتایی کۆبوونەوەکەدا و دوای گفتوگۆ و ڕاگۆڕینەوە، چەندین بڕیار لە بارەی نەهێشتنی کێشە و ئاستەنگەکانی بەردەم پرۆسەی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان دران.

We recognize that a #StrongerKurdistan needs more for economic growth, in particular:



• A modern banking system

• New industries

• Less red tape



Today, we discussed ways to make that happen. pic.twitter.com/4SGNJakR8x