K24 - هه‌ولێر:

هه‌ریه‌ك له‌ سه‌رۆكوه‌زیران مه‌سرور بارزانی و ئه‌لینا رۆمانۆوسكی باڵیۆزی ئه‌مه‌ریكا له‌ عێراق، له‌باره‌ی كۆبوونه‌وه‌ی ئه‌مڕۆیان، په‌یامێكیان له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی ئێكس (تویته‌ری پێشوو) بڵاوكرده‌وه‌.

سه‌رۆكوه‌زیران مه‌سرور بارزانی له‌ په‌یامه‌كه‌یدا نووسیوویه‌تی: ئەمڕۆ بە باڵیۆزی ئەمه‌ریکام لە عێراق راگه‌یاند، حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەرکەکانی خۆی جێبەجێکردووە و هەموو ئامادەییە پێویستەکانی بۆ دەستەبەرکردنی مافە داراییەکانی فیدڕاڵ پیشانداوە، هیچ بیانوویەک بۆ دواخستن نییە، ئێمە مافمان لە داراییەکانی فیدڕاڵ هەیە.

له‌لایه‌كی دیكه‌وه‌ ئه‌لینا رۆمانۆوسكی باڵیۆزی ئه‌مه‌ریكا له‌ عێراق، له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی ئێكس (تویته‌ری پێشوو) نووسیوویه‌تی: بۆ جەختکردنەوە لە پابەندییەکانی ئەمه‌ریکا لە ناوچەکە، ئه‌مڕۆ سەردانی هەرێمی کوردستانی عێراقم کرد.

رۆمانۆوسكی هه‌روه‌ها نووسیوویه‌تی: دڵنیایین لە بەردەوامی هەماهەنگییەکان لە بواری ئاسایش و کارکردنی بەیەکەوەیی، بۆ رێگریکردن لە هێرشەکان بۆسەر بەرژەوەندییەکانی ئەمه‌ریکا.

دوجار نووسیوویه‌تی: "سوپاس بۆ گفتوگۆ بەرهەمدارەکان".

ئەمڕۆ چوارشەممە 11/1 مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە ئەلینا رۆمەناوسکی، باڵیۆزی ئەمەریکا لە عێراق و شاندێکی یاوەری کرد.

لە کۆبوونەوەکەدا جەخت لە گرنگیی ناردنی شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان کرایەوە بەتایبەتی کە لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم داتا و زانیاری ورد و پشبەست بە بەڵگە یاسایی و دەستوورییەکانیان پێشکەشی لایەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی فیدراڵ کردووە و هیچ بیانوویەک بۆ نەناردنی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم نییە.

لە تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، هەردوولا هاوڕابوون لەسەر گرنگیی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی عێراق و پاراستنی باڵیۆزخانە و نێردە دیپلوماتیيەکان و هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و هەرێمی کوردستان.

