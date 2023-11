وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزیری ئاسایشی بەریتانیا کۆبووەوە

K24 - هەولێر

وەزیری ناوخوی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزیری ئاسایشی بەریتانیا کۆبووەوە و جەختیان لە بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی هەولێر و لەندەن کردەوە.

ئێوارەی رۆژی سێشەممە، 07-11-2023، رێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخوی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە لەندەن، لەگەڵ تۆم توگێندهات، وەزیری ئاسایشی بەریتانیا کۆبووەوە.

بە گوێرەی پۆستێکی رێبەر ئەحمەد، کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس (تویتەری پێشوو) بڵاویکردووەتەوە، هەردوولا جەختیان لە بەهێزکردنی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و بەریتانیا کردووەتەوە و تاوتوێی بەردەوامبوونی هەماهەنگی و کاری هاوبەشی نێوانیان بۆ بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و رێکخراوە تاوانکارییەکان کردووە.

In #London, had a productive and insightful meeting with @TomTugendhat, Security Minister at @ukhomeoffice, on our ongoing partnership in tackling organized crime and explored ways to further strengthen collaboration in areas of mutual concern. pic.twitter.com/HHC5tX6Hpk