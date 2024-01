سکرتێری گشتی هاوپەیمانی ناتۆ ئیدانەی هێرشە مووشەکییەکەی سەر هەولێر دەکات

K24 – هەولێر:

یەنس ستۆڵتنبێرگ، سکرتێری گشتی هاوپەیمانی ناتۆ، ئیدانەی هێرشە مووشەکییەکەی سوپای پاسداران بۆ سەر هەولێر دەکات، جەخت لە پاراستنی سەروەری خاکی عێراق دەکاتەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە (16ـی کانوونی دووەمی 2024) یەنس ستۆڵتنبێرگ، سکرتێری گشتی هاوپەیمانی ناتۆ لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس (توویتەری پێشوو) نووسیویەتی، لە میانەی کۆبوونەوە لەگەڵ محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، ئیدانەی هێرشە مووشەکییەکانی ئێرانمان بۆ سەر هەولێر کرد.

سکرتێری گشتی هاوپەیمانی ناتۆ، سەرەخۆشی خۆی بۆ کەسوکاری قوربانییەکانی رووداوەکە دەربڕی. هاوکات دەڵێت: ئێمە پشتگیری یەکگرتووی خاکی عێراق و پاراستنی سەرەوەریی ئەو وڵاتە دەکەین.

درەنگانی شەوی دووشەممە (15ـی کانوونی دووەمی 2024) سووپای پاسدارانی ئێران بە مووشەکی بالیستی هێرشی کردە سەر شاری هەولێر و چەند ناوچەیەکی سڤیلنشینی کردە ئامانج، بەگوێرەی نوێترین ئامار پێنج هاووڵاتی سڤیل شەهید بوونە و شەش هاووڵاتی دیکەش برینداربوون، زیانی زۆریش بەر ماڵ و خانووی هاووڵاتییانی هەولێر و دەوروبەری کەوتووە.

هه‌روه‌ها ئەمڕۆ سێشەممە (16ـی کانوونی دووەمی 2024)، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا لە ماڵی کوردستان لە داڤۆس، باسی لە هێرشە مووشەکییە بالیستییەکەی شەوی رابردووی سوپای پاسدارانی ئێران بۆ سەر هەولێر کرد، کە بەهۆیەوە ژمارەیەک هاووڵاتیی سڤیل شەهید و برینداربوون.

سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی هێرشەکەی سەر هەولێری بە "بێ پاساو و نامەردانە" ناوبرد و گوتی: "لە ئەنجامی ئەو ‌هێرشەدا چەندین کەس گیانیان لەدەستدا. لەوانە کاکە پێشڕەو و کچەکەی و هەندێک کەسی دیکە لە خێزانەکەی بوونە قوربانی و برینداربوون. گوتیشی: "هیوادارم جێگەی شەهیدان بەهەشت بێت و بریندارەکانیش زوو چاک ببنەوە".

Met PM @mohamedshia of #Iraq at #wef24 to discuss our strong cooperation. I also condemned Iran’s recent strikes on Erbil, & expressed my condolences for the victims. We stand in support of Iraq’s sovereignty & territorial integrity. pic.twitter.com/eHnm6XYINz