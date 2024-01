رەوەندی کوردستانی لە وڵاتانی جیهان دژی هێرشەکەی ئێران بۆ سەر هەولێر خۆپیشاندان ئەنجامدەدەن

K24 – هەولێر:

کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی لە وڵاتانی جیهان، بۆ ئیدانەکردنی هێرشە مووشەکییەکەی سووپای پاسداران بۆ سەر هەولێر، لە بەردەم باڵوێزخانەکانی ئێران لە وڵاتانی جیهان خۆپیشاندان ئەنجامدەدەن.

کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی لە میانەی راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوەدا، ناوەندەکانی رەوەندی کوردستانی، فیدراسیۆن، رێکخراو و کۆمەڵەکانی رەوەندی کوردستانی لە وڵاتانی جیهان، رۆژی شەممەی داهاتوو (20ـی کانوونی دووەمی 2024) کاتژمێر 12ـی نیوەڕۆ، دژی هێرشە مووشەکییەکەی سووپای پاسدارن بۆ سەر هەولێر کە چەندین هاووڵاتی سڤیل شەهید و برینداربوون، لە بەردەم باڵیۆزخانەکانی رژێمی ئیسلامی ئێران لە وڵاتان خۆپیشاندان ئەنجامدەدەن.

لە راگەیەندراوەکەدا هەروەها هاتووە، ناوەندەکانی رەوەندی کوردستانی، فیدراسیۆن، کۆمەڵە و رێکخراوەکانی سەر بە کۆنفیدراسیۆنی رەوەندی کوردستانی و هەموو کوردستانیانی نیشتمان پەروەری تاراوگە، وەک ئەرکێکی نەتەوەیی ئاگاداردەکرێنەوە لەو رێکەوت و کاتەی کە دیاریکراوە، بە ئاڵای پیرۆزی کوردستانەوە بەشداری ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەکان بکەن، ئەوەش نیشاندانی ئەرکی کوردستانیانەی هەموو کوردێکە.

لەم وڵات و ناونیشانانەی خوارەوە خۆپیشاندانەکان ئەنجامدەدرێن:

ئەڵمانیا :

بەرلین

‏Podbielskiallee 67, 14195 Berlin

دوسلدۆرف Willi-Becker-Allee 10

‏40227Düsseldorf.

هانۆڤەر

‏Hannover Ernst August Platz

هامبۆرگ

‏Bebelalle 18

‏Hamburg 22299

ڤۆلسبۆرگ

‏Rathus Vorplaz , Wolfsburg

بەریتانیا … لەندەن

‏ Embassy of The Islamic Republic of Iran, 16 Princes Gate, London SW7 1PT.

هۆڵەندا … ئەمستەردام

‏Dam , 1012 NP Amsterdam

فەرەنسا … پاریس

‏Ambassade de la République Islamique d’Iran

‏4 avenue d’Iéna 75116 paris.

نەرویج … ئۆسلۆ

‏Den Iranske ambassade Drammensveien 88E, 0244 Oslo

فینلەند … هیلسیکی

‏QKulosaarentie 9, 00570 Helsinki

بەلجیکا … بروکسل

‏ Franklin Rooseveldlaan 15

‏ 1050 Brussel

نەمسا … ڤێنا

‏Reisnerstrasse 53-57

‏1030 Wien

دانیمارک … کۆپنهاگن

‏Østerbrogade 246

‏2100 Svanemøllen

‏København

ئەمەریکا .. واشنتۆن

‏1600 Pennsylvania Avenue NW,

‏Washington DC , White house

سوید .. ستۆکهۆڵم





یۆنان .. ئەسینا

‏Stratigou Kallari 16 Psichiko

سویسرا. … جنێڤ

‏Places des Nations

‏Gnef