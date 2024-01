K24- هه‌ولێر:

وه‌زیری ناوخۆی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان و فه‌رمانده‌ی راوێژكاری سه‌ربازی هێزه‌كانی هاوپه‌یمانی نێوده‌وڵه‌تی دژی داعش، تاووتوێی پشتیوانییه‌كانی هاوپه‌یمانان بۆ هێزی پێشمه‌رگه‌ی كوردستان و رووبه‌ڕووبوونه‌وه‌ی داعش ده‌كه‌نه‌وه‌.

رێبه‌ر ئه‌حمه‌د وه‌زیری ناوخۆی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی ئێكس (تویته‌ری پێشوو) نووسیوویه‌تی: ئه‌مڕۆ له‌گه‌ڵ مایكڵ ئێكێر فه‌رمانده‌ی راوێژكاری سه‌ربازی هێزه‌كانی هاوپه‌یمانی نێوده‌وڵه‌تی دژ به‌ داعش كۆبووینه‌وه‌.

وه‌زیری ناوخۆ هه‌روه‌ها ده‌ڵێت: "له‌ چوارچێوه‌ی پاڵپشتتیه‌كانیان سوپاسی هاوپه‌یمانان ده‌كه‌م،‌ به‌رده‌وامن له‌ مه‌شقپێكردنی هێزی پێشمه‌رگه‌ی كوردستان، بۆ به‌ره‌نگاربوونه‌وه‌ و رووبه‌ڕووبوونه‌وه‌ی چه‌كدارانی داعش".

رێبه‌ر ئه‌حمه‌د ده‌شڵێت: "له‌ دیداره‌كه‌دا جه‌ختمان له‌ پاراستنی زیاتری هه‌رێمی كوردستان له‌ هه‌ڕه‌شه‌ و مه‌ترسییه‌كان كرده‌وه‌".

له‌ مانگی ئاب/ئۆگێستی 2014 به‌ سه‌رپه‌رشتی ئه‌مه‌ریكا، هاوپه‌یمانی نێوده‌وڵه‌تی بۆ رووبه‌ڕووبوونه‌وه‌ی داعش راگه‌یه‌ندرا، له‌ مانگی ئه‌یلوولی هه‌مان ساڵ كۆبوونه‌وه‌ی هاوپه‌یمانییه‌كه‌ به‌ به‌شداری 62 وڵات ئه‌نجامدرا، هه‌موو وڵاته‌كان به‌ ناردنی فڕۆكه‌ی جه‌نگی و چه‌ك بۆ هێزه‌ شه‌ڕكه‌ره‌كانی دژ به‌ داعش و مه‌شق و كه‌لوپه‌لی مرۆیی و ته‌ندروستی به‌شداری هاوپه‌یمانیه‌تییه‌كه‌یان كرد.

