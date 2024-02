K24 – هەولێر:

وه‌زاره‌تی ده‌ره‌وه‌ی ئه‌مه‌ریكا بۆ كاروباری رۆژهه‌ڵاتی نزیك رایده‌گه‌یه‌نێت، دۆستایه‌تیمان له‌گه‌ڵ حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان بواره‌كانی بازرگانی و كولتوریش ده‌گرێته‌وه‌.

له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی ئێكس وه‌زاره‌تی ده‌ره‌وه‌ی ئه‌مه‌ریكا بۆ كاروباری رۆژهه‌ڵاتی نزیك ئاماژه‌ به‌وه‌ ده‌كات، ستیڤ بیتنێر به‌ڕێوه‌به‌ری كاروباری عێراق له‌ وه‌زاره‌تی ده‌ره‌وه‌ی ئه‌مه‌ریكا له‌گه‌ڵ ئانۆ جه‌وهه‌ر وه‌زیری گواستنه‌وه‌ و گه‌یاندنی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان كۆبووه‌وه‌ تاووتوێی دۆستایه‌تی واشنتن و هه‌ولێر كرا.

Our partnership with the Kurdistan Regional Government includes important commercial and cultural linkages. Earlier today, Director of Iraq Affairs Steve Bitner discussed these and other areas of mutual interest with KRG Minister for Transport and Communication @AnoAbdoka. pic.twitter.com/6P07EI63A0