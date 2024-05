K24 - هەولێر

ئه‌مڕۆ شه‌ممه‌، 04-05-2024. مەسرور بارزانى، سه‌رۆكى حکوومەتی هەرێمی كوردستان، پێشوازى له‌ شاندێكى ئەنجوومەنی پیرانی ئەمەریکا كرد كه‌ له‌ سێناتۆر تێد بە‌د و سێناتۆر جۆنى ئێرنتس پێكهاتبوو.

بە گوێرەی ڕاگەیەندراوێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، له‌ كۆبوونه‌وه‌کەدا کە ئەلینا ڕۆمەناوسکی، باڵیۆزی ئەمەریکا لە عێراق و مارک سترۆ کونسولی گشتی لە هەرێمی کوردستان ئامادەی بوون؛ گفتوگۆ لەبارەی برەودان بە پەیوەنديی دوولایەنە و دوایین پەرەسەندنەکانی عێراق و گرنگیی پاراستنی مافە دەستووریی و شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان کرا.

شاندی ئەنجوومەنی پیرانی ئەمەریکا، وەکو ئەوەی لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە، "پشتگیریی وڵاتەکەیان بۆ پاراستنی ئاسایش و ئارامیی هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە".

سەرۆکی حکوومەت سوپاسی پشتیوانیی بەردەوامی ئەمەریکای کرد، بەتایبەتی لە پشتگیریکردنی پێشمەرگەدا. جەختیشی لە گرنگیی چارەسەرکردنی کێشەکانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال لەسەر بنەمای دەستوور و ڕێککەوتنەکان و هەروەها ڕێزگرتن لە سیستەمی فیدراڵی و قەوارەی دەستووريی هەرێمی کوردستان کردەوە.

تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکان تایبەت بوو بە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان، لەمبارەیەوە جەخت لە گرنگیی ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی ئازاد و شەفاف و دادپەروەرانە، بە بەشداری هەموو لایەنەکان و پاراستنی مافی پێکهاتەکان کرایەوە.

Pleased to receive Senators @SenTedBuddNC and @SenJoniErnst in Erbil. I thanked them for US support to the Peshmerga and our strengthening ties.



We agreed on the need to protect KRI’s constitutional rights, and ensuring the right and fair conditions for the upcoming elections. pic.twitter.com/mM9i6P0cD2