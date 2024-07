سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی سەرەخۆشی لە کەسوکاری قوربانییانی ڕووداوەکەی ڕووچوونی زەوی لە هیندستان دەکات و پشتیوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بۆ ئەو وڵاتە دووپات دەکاتەوە.

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پۆستێکی تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس ڕایگەیاند: "زۆر دڵتەنگ بووم بە بیستنی هەواڵی دڵتەزێنی ڕووچوونی زەوی لە شاری وایاناد لە هیندستان. هەست و بیرم لەگەڵ قوربانییەکان و بنەماڵەکانیاندایە".

سەرۆکوەزیران ئەوەشی خستووەتە ڕوو، "حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەم کاتە سەختەدا بە هاودەنگی لەگەڵ سەرکردایەتی و گەلی هیندستان دەوەستێتەوە".

بەرەبەیانیی سێشەممە، 30ـی تەمموزی 2024، لە ئەنجامی ڕۆچوونی زەوی لە شاری وایاناد لە هیندستان، لانیکەم، 150 کەس گیانیان سپارد و دەیان کەسی دیکەش بریندار بوون.

Deeply saddened to hear about the tragic news of the landslide in Wayanad, India. My thoughts are with the victims and their families.



The KRG stands in solidarity with the leadership and people of India in this difficult time.