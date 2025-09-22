تا ناوەڕاستی 2026 مامەڵەکردن بە پارەی کاش لە عێراق کۆتایی دێت

پێش دوو کاتژمێر

بانکی ناوەندیی عێراق، پێشبینی دەکات تا ناوەڕاستی ساڵی داهاتوو، مامەڵەکردن بە پارەی کاش لە سەرجەم دامودەزگاکانی حکوومەت کۆتایی پێ بێت، ئەمەش وەک هەنگاوێکی گرنگ بەرەو دیجیتاڵیکردنی ئابووری وڵات.

دووشەممە 22ـی ئەیلوولی 2025، زورغام موسا، بەڕێوەبەری چاودێریی دامەزراوە داراییە نابانکییەکانی بانکی ناوەندیی عێراق، لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، بانکی ناوەندیی وڵاتەکە، پێشکەوتنی باشی لە پارەدانی ئەلیکترۆنی بە دەست هێناوە.

هاوکات پێشبینی کرد، تا تەمووزی ساڵی داهاتوو، مامەڵەکردن بە پارەی کاش لە دامودەزگا حکوومییەکانی وڵاتەکە بە تەواوی کۆتایی پێ بێت.

لای خۆیەوە خالید جابری، سەرۆکی دامەزراوەی ئسوڵ بۆ گەشەپێدانی ئابووری، بە میدیا عەرەبییەکانی ڕاگەیاند: ئێستا چاکسازی لە سیاسەتی دارایی و دراو، هەروەها چاکسازیی بانکی، گومرگی و چاکسازی لە مامەڵەی باجدا هەیە.

سەرۆکی دامەزراوەکە، باسی لەوە کرد، ناتوانرێت ئەم چاکسازییانە لە ماوەیەکی کورتدا تەواو بکرێن بۆ ئەوەی بەو خێراییە مامەڵەی کاش کۆتایی پێبهێنرێت، چونکە پێویستیان بە پرسی یاسادانان و ڕێکخستنەوەی هەندێک ڕێکار و چەندین وردەکاری دیکە هەیە".

ناوبراو جەختی لەسەر پێویستی کارکردنی بەردەوام بۆ کەمکردنەوەی مامەڵەی کاش لە قۆناغی داهاتوودا کردەوە.